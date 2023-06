Giustizia | Del Bono Deloitte Legal | ‘Guidare il cambiamento per non esserne travolti’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 giugno 2023) Milano, 9 giu. (Adnkronos) – LMC Survey 2023 si propone di aiutare i General Counsel a traghettare i propri dipartimentii verso la terza era della creazione di valore. ‘Le nuove istanze, il vento delche sta arrivando nella avvocatura in generale – Alessandro DelManaging Associate HeadManagement Consulting), avrà un impatto anche nelle funzioni in house. è compito dei General Counsel guidare questoper evitare ditravolti. Siamo sempre più convinti che non esista il dipartimentoe perfetto in assoluto, ma che senza dubbio esiste il dipartimentoe perfetto per l’organizzazione in cui opera”. L'articolo CalcioWeb.