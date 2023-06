Giuntoli-Napoli alla resa dei conti | la mossa del ds per andare alla Juve | Primapagina

(Di venerdì 9 giugno 2023) 2023-06-08 23:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Aurelio De Laurentiis non molla: “ha un contratto fino al 2024 con il” ha ripetuto più volte nei giorni scorsi. Vero. Ma ha anche un accordo totale con lantus. E in queste settimane è al lavoro per trovare la chiave che possa sbloccare la situazione. Il nuovo allenatore? Lo sceglie il presidente, uscirà da una lista più breve rispetto ai 40 nomi dei quali ha parlato nei giorni scorsi., al momento, si è tirato indietro da qualsiasi piano futuro del: quando un mese fa De Laurentiis si era incontrato con Spalletti e l’ad Chiavelli, il direttore sportivo era a casa sua a Genova. LA SOLUZIONE – Tra Dela eci sono stati un ...

... per i bianconeri si tratta solo di un'idea al momento molto più indietro rispetto alla forte candidatura di. La Juve lo aspetta, ilnon molla: ora deve essere lui a liberarsi. @...Calciomercato- Bomba di Enrico Fedele per il prossimo allenatore del: occhio - a sua detta - anche a Massimiliano Allegri . L'ex dirigente spiega i motivi del ...la questione...Nel caso in cui, le lacrime di gioia di Zielinski , dovessero trasformarsi in tristezza per un possibile addio alla sua amata, Cristianopotrebbe cominciare a sondare il terreno per ...

Nella villa romana di Aurelio De Laurentiis è andata in scena una cena segreta con uno dei candidati a diventare il nuovo allenatore del Napoli dopo ...L'abbraccio tra Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli nel giorno dello scudetto del Napoli immortalato nel ritratto dai colori psichedelici del pittore Mangon ...