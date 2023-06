Giulia Tramontano | l’autopsia | uccisa con almeno 37 coltellate

Leggi su italiasera

"37, forse 40, la gran parte localizzate nella parte superiore del corpo". Sono questi i primi esiti delsu, la 29enne al settimo mese di gravidanzadal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago. "Dueletali nella zona del collo", in particolare i fendenti hanno colpito "la carotide e la succlavia", la più grande arteria presente nella parte superiore del torace, al di sotto della clavicola. "La vittima non ha segni di difesa", ossia la giovane non ha provato a parare i colpi, il che lascia intendere che sia rimasta sorpresa dall'attacco sferrato dal suo assassino.