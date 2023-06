Giulia Tramontano | l' autopsia | uccisa con almeno 37 coltellate

, l'autopsia: 'Colpita con 37 coltellate, due alla gola e una al volto' Giorgia Meloni: 'Ho telefonato alla mamma di. I giudici ricordino che sono stati uccisi in due' ++++..."Almeno 37 coltellate, forse 40, la gran parte localizzate nella parte superiore del corpo". Sono questi i primi esiti dell'autopsia su, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago. "Due coltellate letali nella zona del collo", in particolare i fendenti ..."Da madre ho chiamato la madre di: la prima cosa alla quale penso è la mamma. M'ha scioccato non solo la freddezza, m'ha scioccato vedere il video die la morte di un bimbo che a sette mesi sarebbe stato in grado di vivere. Quindi sono due le persone che muoiono. Il grembo della madre è il posto più sicuro. Accadono molte cose che sembrano ...

Nuovi aggiornamenti a seguito dell'omicidio di Giulia Tramontano: è arrivato l'esito dell'autopsia sul suo corpo.L’esame sul cadavere smentisce la ricostruzione fornita dal killer e rafforza l’ipotesi di riconoscergli l’aggravante della crudeltà ...