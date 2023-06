Giulia Tramontano | l’autopsia potrebbe svelare una ipotesi agghiacciante

(Di venerdì 9 giugno 2023) , ovvero il possibile accanimento sul feto È in corso in questi momentisul corpo diTramontono, la giovane 29enne di Senago incinta al settimo mese del compagno reo confesso Alessandro Impagnatiello. L’avvocato della famiglia di, Giovanni Cacciapuoti, si è recato all’Istituto di Medicina Legale di Milano. I medici incaricati di effettuaresono due tra cui il professore Andrea Gentilomo e dovrannocon quante coltellate è stata uccisa la vittima e in quali parti è stata colpita. Inoltre, bisognerà chiarire anche il momento della morte feto. Nei giorni scorsi, inoltre, sono state avanzate dellesulla dinamica del femminicidio. Tra le principaliavanzate c’è quella secondo cuisia stata ...

Intanto, l'avvocato della famiglia di, Giovanni Cacciapuoti, è arrivato all' Istituto di Medicina Legale di Milano . I medici di turno incaricati dell'autopsia sono due tra cui il ...'Partiremo dal piazzale Comunale per la Fiaccolata in memoria delle Vittime di femminicidio e per dimostrare simbolicamente la nostra vicinanza alla famiglia di. Distribuiremo le ...Purtroppo non è materia che si possa affrontare soltanto sul piano giudiziario, ma intanto " anche sulla scorta del recente, terribile caso di" il governo intende potenziare le ...

Come Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano: i dubbi sulla madre e sulla dinamica dell'omicidio Open

Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ...Negozi chiusi e nessuna auto a circolare nel centro cittadino mentre tutta la comunità, sfilava indossando magliette con la foto di Giulia ...