Giulia Tramontano | l’autopsia | ‘Non si è difesa | uccisa con 37 coltellate’

(Di venerdì 9 giugno 2023) Non è riuscita a difendersi, a ribellarsi a quella furia, a mettersi in salvo e a proteggere quel bambino che portava in grembo., la ragazza originaria di Sant’Antimo edal fidanzato reo confesso a Senago, vicino Milano, è stata colpita a morte con 37 coltellate, di cui due letali al collo. E, forse, è stata ‘colpita’ alle spalle, senza avere modo di fuggire. A rivelarlo l‘autopsia, che è stata eseguita sul corpo della donna. La giovane, di 29 anni, si pensava fosse scomparsa: da giorni non si avevano sue notizie, da sabato 27 maggio la famiglia non aveva più saputo nulla di lei. Il telefono spento, le chiamate a vuoto, quei continui annunci sui social. Non tutti la conoscevano, ma lei era entrata nel cuore degli italiani. Gli stessi che ancora increduli e sotto choc hanno dovuto fare i conti con la triste ...