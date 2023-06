Giulia Tramontano | la straziante ammissione di sua sorella Chiara | “Non posso essere forte”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ladiaffida ai social il suo strazio: l'intimo ricordo della loro famiglia prima della tragedia Come si fa a superare la morte di unae di un nipotino che si era pronti ad abbracciare? È una domanda a cui non sa, non può rispondere, laminore di. Un nome e un cognome divenuti purtroppo noti al nostro Paese negli ultimi giorni, perché quelli di una meravigliosa donna al settimo mese di gravidanza, strappata alla vita proprio dal padre di quel bambino pronto a nascere. Due occhi dolci, espressivi, una mano teneramente poggiata sul pancione che era destinato a crescere ancora un po'. Queste le immagini che abbiamo ammirato tutti in questi giorni, mandate in onda dalle ...