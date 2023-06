Giulia Tramontano | fiaccole e rabbia a Sant' Antimo | «Assediati dalla violenza»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Palloncini rossi per, bianchi per Thiago. E poi rose bianche tra le mani, scarpe rosse sul marciapiedi, nastrini sempre rossi attaccati alle giacche come spille o avvolti intorno ai polsi dei...

È lontana, il suo povero corpo in attesa dell'autopsia non tornerà prima di un paio di giorni, ma stasera è qui, nella sua Sant'Antimo , insieme a tutta questa folla che all'ora ...L'omicidio brutale di, una donna incinta di 29 anni, perpetrato dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello, ha portato l'orrore a una dimensione nuova e straziante. Questo tragico evento ...... senza dimenticare che il tema prioritario è raggiungere la parità di genere che 'non è un tema mio ma un traguardo', come 'dimostra il caso di'. Cosa c'entri la parità di genere, ...

Giulia Tramontano, nell’autopsia l’ultima verità sull’orrore. Il giallo del veleno e il cellulare che non si … La Stampa

dove Alessandro Impagnatiello ha trasportato il corpo di Giulia Tramontano, uccisa lo scorso 27 maggio. Macchie che ha poi maniacalmente tentato di cancellare. In garage è stato trovato anche un ...La scomparsa prima e la notizia dell’omicidio poi di Giulia Tramontano si è inserita in una maniera inedita nelle ricerche di “Chi l’ha visto”, trasmissione… Leggi ...