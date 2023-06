Giulia Tramontano è stata uccisa da “almeno 37 coltellate” | l’esito dell’autopsia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) “37, forse 40, la gran parte localizzate nella parte superiore del corpo”. Sono questi i primi esitisul corpo di, la 29enne incinta al settimo mese. Alessandro Impagnatiello, reo-confesso dell’omicidio avvenuto la sera di sabato 27 maggio nella loro casa di Senago, aveva raccontato durante il primo interrogatorio di averla colpita con tre. Poi aveva tentato in più modi di bruciare il cadavere della giovane in gravidanza.37di cui due al collo che hanno reciso la carotide e la succlavia – l’arteria sotto la clavicola. Le ferite si concentrano sulla parte alta del corpo e non è stato colpito il feto. Sembrano compatibili – ma servono ulteriori accertamenti – con il coltello ...