Giulia Tramontano | al via l' autopsia | spuntano dubbi

(Di venerdì 9 giugno 2023) È iniziata all'Istituto di medicina legale di Milano l'sul corpo di, la 29enne incinta al settimo mese, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Gli esami dovranno chiarire come la ragazza è stata uccisa, con quante coltellate è stata colpita e in quali parti del corpo. Gli accertamenti, che chiariranno anche se Alessandro Impagnatiello abbia somministrato alla fidanzata del topicida ritrovato nel suo zaino, sono condotti e coordinati dal professore Andrea Gentilomo, insieme a specialisti che interverranno per la parte tossicologica ed entomologica. In mattinata sono arrivati anche i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche, e il legale della famiglia, Giovanni Cacciapuoti.

E' in corso l'autopsia del corpo di Giulia Tramontano, la giovane 29enne di Senago incinta al settimo mese uccisa nella notte del 27. Intanto, l'avvocato della famiglia di Giulia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti, è arrivato all'Istituto di Medicina Legale di Milano.

È in corso l'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa a coltellate a Senago dal compagno Alessandro Impagnatiello. Da un punto di vista giuridico, potrebbe aggravarsi ulteriormente la posizione di Alessandro Impagnatiello se, quando ha ucciso la sua compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi nella loro casa