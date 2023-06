' Giulia colpita con 37 coltellate | due letali al collo'

(Di venerdì 9 giugno 2023)Tramontano è statacon almeno 37, di cui duenella regione del, una ha reciso la carotide. Non ci sono segni di difesa. Sono questi i primi esiti dell'autopsia ...

2023 - 06 - 09 15:45:16 L'autopsia: almeno 37 coltellateTramontano è statacon almeno 37 coltellate, di cui due letali nella regione del collo, una ha reciso la carotide. Non ci sono ...Tramontano è statacon almeno 37 coltellate, di cui due letali nella regione del collo, una ha reciso la carotide. Non ci sono segni di difesa. Sono questi i primi esiti dell'autopsia ...Tramontano è statacon almeno 37 coltellate, di cui due letali nella regione del collo, una ha reciso la carotide. Non ci sono segni di difesa. Sono questi i primi esiti dell' autopsia ...

Giulia Tramontano sarebbe stata colpita alle spalle dal compagno Alessandro Impagnatiello Fanpage.it

Giulia Tramontano, l'autopsia sul corpo a Milano. La 29enne incinta di 7 mesi sarebbe stata uccisa a Senago, nel Milanese, dal compagno Alessandro Impagnatiello, reo confesso.Giulia Tramontano è stata colpita a morte con 37 coltellate, di cui due letali al collo. Lo ha rivelato l'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa, al settimo mese di gravidanza, a Senago dal fi ...