Giugliano | ruba monopattino e minaccia con coltello la vittima | arrestato 23enne

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ha usato unperre lae sottrargli ilparcheggiato in strada a. Il tentativo, però, non è andato a buon fine perché unalgerino è stato bloccato eda una volante della Polizia, allertata da un passante. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di- Villaricca sono intervenuti in corso Campano per una segnalazione di una persona armata di coltello. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato personale della Polizia Municipale che ......- ManifestA - Comitato contro il Rigassificatore di Piombino (La Piazza della Val di Cornia) - Collettivo No al fossile Civitavecchia - Rete No Rigass No GNL - Stop allo scempio ambientale ()...... su richiesta dei sindaci a Manfredi: tra cui Castellammare di Stabia,, Nola, Pozzuoli, Bacoli e Portici. Biglietti aIl Maradona non basta a soddisfare la passione dei tifosi del ...

Giugliano, ruba un monopattino elettrico e minaccia la vittima col coltello: arrestato algerino ilmattino.it

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di polizia Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in ...Il giovane era stato inseguito dalla vittima e pertanto l’ha minacciata con l’arma bianca GIUGLIANO – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di contr ...