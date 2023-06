Giubileo Roma – Il primo incontro tra Gualtieri ed i sindacati sulla sicurezza | la legalità | e le garanzie dei lavoratori”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si è svolto oggi in Campidoglio untra il Commissario Straordinario per il2025, Robertoe i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica. Il Commissario ha illustrato il programma degli interventi, rassicurando sull’attuale rispetto del cronoprogramma. I rappresentanti delle sigle sindacali hanno evidenziato la necessità di una particolare attenzione per quanto attiene i controlli sui lavori pubblici, la, la tutela e lecontrattuali dei, auspicando buone pratiche che possano arginare eventuali meccanismi negativi sui subappalti e per garantire una corretta applicazione dei contratti di lavoro. Sia il Commissario sia ihanno posto l’accento sulle oggettive ...

Direi che tra rifiuti e decoro urbanonon ha è bel biglietto da visita per il'. Così all'Adnkronos Salute Pier Luigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario e segretario ...Direi che tra rifiuti e decoro urbanonon è un bel biglietto da visita per il'. A rilanciare l'allarme dei medici il consigliere Antonio De Santis, della Lista civica Virginia Raggi. '...Commenti che sono stati scritti sotto il post del Vicariato diin cui il vicegerente, il ... Pietro Parolin , come programmato, ha inaugurato il Centro pellegrini - info point del2025, ...

Roma. Giubileo, così potrà sentirsi a casa anche chi viene da molto ... Avvenire

Si è svolto oggi in Campidoglio un incontro tra il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri e i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alb ...Il progetto prevede la realizzazione della nuova stazione e di un collegamento diretto con la vicina stazione della metro C, attraverso un sottopasso pedonale. I lavori comporteranno anche la sistemaz ...