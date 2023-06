Giro NextGen 2023 | un’Italia finalmente ambiziosa Da Busatto a Pellizzari | gli azzurrini da classifica generale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Domenica 11 giugno prenderà il via da Agliè, in Piemonte, il. La corsa conosciuta in passato comeGiovani,U23 oCiclistico d’Italia, ha cambiato nome, ha cambiato gestione, ma non ha cambiato la sua natura. Otto tappe nel nord Italia dove i migliori giovani talenti del panorama internazionale potranno mettersi in mostra. Questa corsa per anni è stato il primo grande palcoscenico per i giovani corridori italiani pronti a dare il via alla loro carriera da professionisti. Nel corse delle edizioni si sono affermati campioni del calibro di Francesco Moser, Gianbattista Baronchelli, Marco Pantani, Gilberto Simoni e tanti altri. A testimonianza di un movimento che fatica a sfornare talenti di alto livello, nell’albo d’oro delU23 manca ...

Giro NextGen 2023: il percorso e le tappe ai raggi X. Una cronometro, c'è anche il Passo dello Stelvio! OA Sport

