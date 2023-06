Giro NextGen 2023 | i favoriti Staune-Mittet e Morgado davanti a tutti | Pellizzari ci può provare

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Domenica 11 giugno prenderà il via da Agliè, in Piemonte, il. La corsa conosciuta in passato comeGiovani,U23 oCiclistico d’Italia, ha cambiato nome, ha cambiato gestione, ma non ha cambiato la sua natura. Otto tappe nel nord Italia dove i migliori giovani talenti del panorama internazionale potranno mettersi in mostra. I candidati al successo finale sono come sempre tantissimi e come sempre si daranno battaglia su ogni possibile terreno per centrare il proprio obiettivo. Tre i momenti fondamentali per la classifica finale: prima la cronometro d’apertura, per quanto i 9,4 km potrebbero non scavare distacchi importanti, poi il mitico Stelvio, giudice supremo di questa edizione ed infine la durissima tappa di Pian del Cansiglio con quattro scalate ...