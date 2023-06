Giro di Svizzera 2023 | i favoriti Tutti contro Remco Evenepoel | occhio a Tom Pidcock

(Di venerdì 9 giugno 2023) Non solodel Delfinato per preparare al meglio il Tour de France pronto a partire. Come di consueto appuntamento parallelo in quel di giugno, spazio anche aldi, con un percorso che prevede due cronometro individuali e soprattutto tantissime salite. Andiamo a scoprire i papabiliper la vittoria.ovviamente. Torna alle corse il campione del mondo dopo la clamorosa beffa deld’Italia, quando è stato costretto a salutare in Maglia Rosa a causa della positività al Covid. Viste le tappe in programma appare un gradino sopra agli altri, può scavare un soldo importante nelle proveil tempo. A sfidarlo il britannico Tom ...

, Italia. Paesi che per BfmTv avevano già accettato le sue domande di asilo (inutili). ...segreti dietro questo rifugiato che prima di azionare la furia contro i passeggini aveva fatto il...Francesca Barale (Team DSM) tornerà in sella aldifemminile dal 17 al 20 giugno. Nessun Iframes Listen to my podcastNell'unicodisponibile dopo la bandiera rossa il giapponese è caduto nella trappola dei limiti ... squadramolto competitiva con Reshad De Gerus. Quinta posizione di classe per la Prema ...

Giro di Svizzera 2023: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tanta salita in preparazione al Tour OA Sport

Non solo Giro del Delfinato per preparare al meglio il Tour de France pronto a partire. Come di consueto appuntamento parallelo in quel di giugno, spazio anche al Giro di Svizzera, con un percorso che ...Dopo la vittoria all'esordio nella crono a coppie, alla quale prende parte con Roger Swerts, il belga non mollerà più la maglia di leader dominando in ogni angolo d'Italia: alla fine Gimondi finirà st ...