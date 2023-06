Giorgia Soleri rompe il silenzio | “Tra me e Damiano David di comune accordo c’era una relazione non monogama | ma…”

Dal video si è visto chiaramente che quella ragazza non era, la storica fidanzata del cantante. In molti hanno subito gridato al tradimento, ma Damiano, in una storia sul suo profilo ...Articoli più letti Alessandro Impagnatiello e la mamma, al bar, si informarono sulle telecamere di sorveglianza di Monica Coviello Damiano dei Maneskin esi sono lasciati: lui bacia un'...Nelle ultime settimane c'è stata molta carne a cuocere per il gossip italiano: dal ritorno degli Oriele alla rottura tra Damiano e. Nelle ultime ore ci sono altri indizi social che stanno alimentando un altro gossip: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in crisi Finora la storia tra i due è sembrata una sorta di ...

Giorgia Soleri cancella Damiano dai social. La nuova fiamma Martina Taglienti è un'amica dei Maneskin ilmessaggero.it

Tra Damiano David e Giorgia Soleri è finita. La coppia si è lasciata da qualche giorno come confermato dal cantante dei Maneskin in una storia Instagram. Ma l'annuncio è stato praticamente un atto obb ...La questione sta facendo molto rumore per via del fatto che in molti pensavano che il cantante stesse ancora insieme a Giorgia Soleri. Tuttavia, la presenza di Martina accanto alla band (e a Damiano) ...