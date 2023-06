Giorgia Soleri prima della rottura con Damiano David | il post che passa inosservato ma anticipa la crisi

(Di venerdì 9 giugno 2023)si sono lasciati. Il leader dei Maneskin, con un breve comunicato, ha annunciato ladopo la diffusione di un video che lo mostra in discoteca intento a baciare la moMartina Taglienti.con: lo stranoE seha commentato la,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... al bar, si informarono sulle telecamere di sorveglianza di Monica Coviello Damiano dei Maneskin esi sono lasciati: lui bacia un'altra e conferma la rottura di Concetta Desando ...La fine della storia d'amore tra Damiano David eè stato un fulmine a ciel sereno per i tantissimi fan che da anni seguivano le vicissitudini della coppia. Un binomio che sembrava essere vincente e soprattutto capace di durare nel ...Damiano David esi sono lasciati . Il leader dei Maneskin, con un breve comunicato, ha annunciato la rottura dopo la diffusione di un video che lo mostra in discoteca intento a baciare la modella ...

Giorgia Soleri cancella Damiano dai social. La nuova fiamma Martina Taglienti è un'amica dei Maneskin ilmessaggero.it

Chi è Martina Taglienti, la nuova ragazza di Damiano beccato a baciarla in discoteca: “Ma non ho tradito Giorgia”. Le parole del cantante e le ipotesi dei fan ...Ha fatto il giro del web il video in cui si vede Damiano dei Maneskin baciare appassionatamente in un club una ragazza che non è Giorgia Soleri. Si tratta di Martina Taglienti, un’amica di Victoria De ...