Giorgia Soleri dopo il video di Damiano con un' altra | «La nostra relazione non era monogama»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'attivista precisa che laè finita, ma non per un tradimento: «L'interazione con altre persone non è mai stata, per nessuno dei due, un problema». Al cantante dei Maneskin, però, aveva chiesto discrezione fino all'annuncio della rottura: «Sono arrabbiata, ferita e delusa, ma non posso non considerare lanatura umana fatta di errori. Siamo fragili. E il nostro amore è stato fortissimo, intenso e profondo»