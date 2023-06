Giorgia rompe il silenzio su Damiano e Martina | “Io e lui avevamo una relazione aperta”

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 giugno 2023)Soleri ha finalmente rotto ilsul dramma che l’ha vista coinvolta in prima persona. Lo ha fatto parlandomente del bacio fraDavid eTaglienti (“lui avrebbe potuto evitare, probabilmente”) e confermando di essere single da giorni (“avremmo dovuto dirlo oggi”). Infine ha rivelato che i due vivevano in unas3ssualmentee che quindi, qualora sbucassero fuori ora ex presunti amanti, non si tratta di tradimenti. “Trovo che poter vivere la propria s3ssualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi” – ha esorditoSoleri – “Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) ...