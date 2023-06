Giorgia Cardinaletti superstar | a lei la conduzione del TG1 delle 20 e di Uno mattina estate

Nel settore dei media, per la sezione Giornalismo ha ritirato il premiogiornalista del Tg1 ; per la sezione Libri il riconoscimento è stato conferito a Beppe Convertini autore ...Prestigiosa ed esclusiva la sezione dei professionisti della comunicazione e dei media invitati alla manifestazione: per la 'Sezione Giornalismo' ritira il Premio, giornalista e ...'Generazione di Fenomeni' festeggia 10 anni: eventi e concerti per l'estate romana al Parco Talenti Premio Margutta, Pannofino, Marisa Laurito etra i premiati con il prestigioso ...

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: la storia si fa seria Cosmopolitan

Si è svolta a Roma, al Palazzo della Cancelleria, la cerimonia di premiazione dei vincitori della 17esima edizione del 'Premio Margutta - La Via ...Il Premio Margutta - La Via delle Arti, uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali di Roma, ha festeggiato la XVII edizione il 7 giugno a Palazzo della Cancelleria, ...