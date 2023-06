(Di venerdì 9 giugno 2023) "Abbiamo voluto realizzare una ricerca su base internazionale per capire e comprendere se in Italia ci siano le basi per inserire un sistema dietro individuazione del soggetto ludopatico problematico ...

In Italia sono già presenti le basi giuridiche sull'eterosegnalazione, sulla tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato, spiega: 'Si dovrà anche decidere di individuare la ...... Stato e concessionari", commenta Cristiano, Responsabile Area legale "Gruppo ricerche ... che riguardi non solo ilonline ma anche tutto ilfisico a partire dalle sale specializzate,...

Gioco, Iurilli: "Per registro esclusione necessaria la riservatezza" Adnkronos

(Adnkronos) – “Abbiamo voluto realizzare una ricerca su base internazionale per capire e comprendere se in Italia ci siano le basi per inserire un sistema dietro individuazione del soggetto ludopatico ...Il R.U.E. funziona in tutti Paesi europei, ma in Italia è attivo solo nel gioco online, dove la percentuale degli auto esclusi è cresciuta del 32% in tre anni. I risultati di uno studio dell’universit ...