Gioco | D' Angeli | Fondamentale esclusione anche nei punti fisici | non solo a distanza

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. -(Adnkronos) - Sulla lotta alla ludopatia "l'Italia è partita molto bene nel lontano 2010, quando è stata fatta la legge che prevedeva l'per il, ma è una misura rimasta esclusivamente tale, mentre in altri paesi come Francia, Belgio e Germania, l'valeper ied è un elementoin quanto, secondo il punto di vista del giocatore-consumatore, bisogna poter eliminare ogni possibilità di” Così, Laura D', componente “Gruppo ricerche diritti e salute del giocatore-consumatore” dell'università Tor Vergata di Roma, commenta la ricerca 'Il Registro Unico degli Esclusi (R.U.E.) Dallo strumento alla strategia', in cui sono state ...

Per tale motivo è giusto, quindi, escluderli dal', afferma D'. Questi, i messaggi fondamentali dello studio, secondo D', che conclude: 'Insieme ad un approccio mirato per tipologia ...Questo fa ildell'ex presidente, che può contare su uno zoccolo di sostenitori ampio e '... come disse Lincoln, ai miglioridella nostra natura", dice, mettendo in risalto la sua ...Posti di blocco lungo le strade e controlli nelle sale da. Gli agenti del Commissariato di Assisi sono stati impegnati in un vasto servizio di controllo ... Santa Chiara e Santa Maria degli

Gioco, D'Angeli: "Fondamentale esclusione anche nei punti fisici ... Entilocali-online

Roma, 9 giu. - (Adnkronos) – Sulla lotta alla ludopatia “l’Italia è partita molto bene nel lontano 2010, quando è stata fatta la legge che prevedeva l’esclusione per il gioco a distanza, ma è una misu ...‘Jalitah’ è un live atipico, la sintesi dei lavori dei due musicisti, uno «scontro positivo» nato dal loro lungo tour in cui la forma canzone si è persa felicemente in un mare di musica improvvisata.