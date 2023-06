Gigi D’Alessio e Stefano De Martino | lite accesa | svelata finalmente la verità

(Di venerdì 9 giugno 2023)D'Alessio eDeavrebbero avuto unadietro le quinte dello show a Napoli:hanno svelato tutta lain merito a quanto accaduto. Un intenso scontro traD'Alessio eDeavrebbe animato il dietro le quinte della festa per la vittoria dello scudetto del Napoli trasmessa su Rai 2 domenica, 4 giugno. Sui social era iniziata a circolare una notizia che riportava le dinamiche di un confronto acceso tra i due, scaturito da divergenti punti di vista sull'esibizione dell'artista partenopeo. Stando a quanto sarebbe emerso, il motivo del litigio sarebbe dovuto anche ad alcune canzoni scelte dal cantante. Inoltre, si era anche parlato della presenza ...

La donna ha trascorso circa 20 anni di vita accanto al celebre cantautore: dal matrimonio al divorzio, dalle polemiche agli anni ...I PROGRAMMI IN CHIARO, uno come te " 30 anni insieme, ore 21:25 su Rai 1 Show dal vivo dida Piazza del Plebiscito, a Napoli. Spirale di bugie, ore 21:20 su Rai 2 Miniserie ...Sui social il conduttore e il cantante si sono mostrati insieme dopo le indiscrezioni su un diverbio avvenuto alla festa per lo scudetto del ...