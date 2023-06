Gianluca Vacchi | sequestrata la megavilla con 15 stanze | discoteca e campo da padel I legali | ' Nessun reato'

(Di venerdì 9 giugno 2023) Non sarà pronta quest'estate per accogliere i suoi ospiti famosi: il cantiere dellada 15 milioni di euro arrampicata sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo , di proprietà di...

... il cantiere della megavilla da 15 milioni di euro arrampicata sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo , di proprietà di, imprenditore bolognese e influencer, è stato posto sotto ...Un totale di 1.200 metri quadrati più 1.000 di terrazze, 15 stanze, una discoteca, due lodge con suite e un campo da padel, questi i numeri della villa in costruzione di, l'imprenditore e influencer bolognese, costruita sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, in Costa Smeralda . Lavori bloccati tuttavia, pochè nella giornata di ieri si sono ...Il cantiere della mega villa da 15 milioni di euro arrampicata sulla collina di Pantogia , a Porto Cervo , di proprietà di, imprenditore bolognese e influencer , è stato posto sotto ...

Gianluca Vacchi, sequestrato il cantiere della villa in Costa Smeralda il Resto del Carlino

CAGLIARI. La villa da 15 milioni di euro dell'imprenditore e influencer Gianluca Vacchi in Sardegna è finita sotto sequestro. A far scattare i sigilli il personale del Corpo Forestale della Sezione di ...Non sarà pronta quest'estate per accogliere i suoi ospiti famosi: il cantiere della mega villa da 15 milioni di euro arrampicata sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, ...