Giada | allevatrice a 26 anni | “Non è un lavoro per soli uomini | bisogna solo essere un po’ forzutelle”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 giugno 2023) Rota Imagna. “Non c’è alcuna differenza tra quello che può fare una donna e quello che può fare un uomo in un’azienda agricola. Nel 2023 il concetto che uomo e donna siano uguali è chiaro; poi, certo,un po’, ma niente di che!”.Locatelli, 26, è la protagonista della rubrica “A schiena bassa”. Ed è protagonista anche e soprattutto nell’azienda dove lavora. L’azienda Locatelli di Rota Imagna, in via Brumano, dove lavora anche il fratello Oscar. Come spesso accade, tutto comincia da una strada differente rispetto a quella che poi la vita e la passione le faranno intraprendere. “Ho studiato alla scuola alberghiera di San Pellegrino – racconta a ‘La Voce delle Valli’ -. Poi, per un paio d’, ho lavorato nella ristorazione e altrettanti come baby ...