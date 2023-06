(Di venerdì 9 giugno 2023) Il 10 giugno del 1924 avvenne l’assassinio di, giornalista e segretario del Partito Socialista Unitario, il Psu, formazione nata da una scissione del Partito Socialista Italiano al Congresso first appeared on il manifesto.

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione del quotidiano La Nazione, Avis Pisa, Istituto Ipsardi Pisa, CollEventi e Associazione Cuochi Pisani. Per ......Malibran assegnerà la borsa di StudioNicolai 2023. Info: 3388219079. Ancona " Si inaugura alle 17:30 la mostra Roma 70 a cura di Paolo Benvenuti alla Galleria d'Arte Puccini (Via...... il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione del quotidiano La Nazione, Avis Pisa, Istituto Ipsardi Pisa, CollEventi e Associazione Cuochi Pisani. Per consentire lo ...

Giacomo Matteotti, commemorazione di un delitto occultato 99 anni fa Il Manifesto

Anche quest’anno la comunità di Castrovillari ha ricordato Giacomo Matteotti, politico, giornalista e antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario. Fu rapito e assassinato il 10 g ...(Cultura) Molte le iniziative per ricordarlo domani nella capitale e a Riano in attesa del via libera alla Camera del ddl presentato da Liliana Segre, e già approvato dal Senato all’unanimità, per le ...