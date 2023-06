Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi pubblica dei messaggi che allarmano i fan | lite con Edoardo Donnamaria?

Leggi su isaechia

(Di venerdì 9 giugno 2023)– i Donnalisi per i loro numerosissimi fan – sono una delle coppie che si sono formate nel corso dell’ultima edizione del Gf Vip. I due nella Casa hanno vissuto la loro storia d’amore tra alti e bassi, ma una volta usciti dal reality hanno iniziato a vivere la loro relazione alla luce del sole, più uniti e affiatati che mai, facendo sognare i moltissimi fan della coppia. Nelle ultime ore però non sono passate inosservate alcune frecciatine mosse dalla, che hanno fatto pensare potrebbero riferirsi proprio a. L’ex gieffina ha infatti condiviso su Instagram delle frasi eloquenti, che hanno messo in allarme i fan, ovvero: Avrei bisogno di fiducia, stima e rispetto. Sempre. E ancora: Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne ...