Geranio | il trucco del rametto e lo moltiplichi all’infinito a costo 0

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 9 giugno 2023) Le piante disono su molti balconi e nei cortili durante l’estate e con i loro meravigliosi colori, rallegrano l’atmosfera e segnano in modo inequivocabile l’inizio della bella stagione. Ma non tutti sanno le grandi proprietà di questa pianta e dei suoi fiori, utili anche per la nostra salute sotto molti aspetti. Ilquindi arreca benefici alla salute, di seguito ecco alcuni esempi elencati: riesce a ridurre ansia e stress contrasta la ritenzione dei liquidi è utile per combattere i dolori muscolari e problemi circolatori svolge una grande azione curativa molto utile contro eczemi e smagliature svolge una funzione emolliente e decongestionante, per questo usata contro le scottature è utile nella lotta contro l’acne Se volete circondarvi di questa meravigliosa pianta, sappiate che potete crearlacon ...