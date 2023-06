Gentiloni | “La rimodulazione del Pnrr italiano va fatta presto e bene”

(Di venerdì 9 giugno 2023) BRUXELLES – “Dobbiamo lavoraree dobbiamo ricevere una proposta digenerale delil prima possibile. È vero che diversi paesi non hanno ancora avanzato questa proposta digenerale, penso che con l’arrivo un paio di giorni fa della proposta spagnola, siano all’incirca 10 i paesi che hanno già ricevuto il via libera della proposta di unagenerale. Non siamo isolati in questo ritardo, ma visto che le rate si susseguono bisogna farlo”. E’ quanto ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo(foto), ospite a “Start” su Sky Tg24. L'articolo L'Opinionista.

La proposta diva inviata a Bruxelles 'il prima possibile ', ha ribadito a questo proposito giovedì il commissario Ue all'Economia, Paolo, a SkyTg24. Visti i tempi tecnici per ...Noi diciamo ok ma dobbiamo pure guardare al più presto all'insieme della, senza aspettare l'ultimo momento". Quindi, "portiamoci il più avanti possibile". Tuttavia perl'...L'Europa non molla sulladel PNRR . Il Commissario all'Economia Paoloha sollecitato ancora una volta il governo italiano a fare in fretta. Sebbene l'Italia non sia del tutto indietro rispetto agli ...

PNRR, Gentiloni: per l'Italia è una priorità, rimodulazione va fatta ... LA STAMPA Finanza

Intervista all'ex capo di Italia Sicura Erasmo D'Angelis: "All'inizio dovevano essere 8,4 miliardi. Ora ne sono rimasti poco più di uno e rischiano di ...“Compensazioni sociali per misure green”. Molti gli argomenti trattati da Gentiloni nel suo intervento, tra cui l’impatto della transizione ecologica ed energetica sull’economia. “Da parte nostra c’è ...