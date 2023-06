Genoa | Strootman verso l'addio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Dopo dieci anni trascorsi a correre per i prati verdi di Italia e Francia Kevinstarebbe per tornare a casa. Ne sono convinti in...

Kevintorna a casa Il trentatreenne centrocampista, tornato allo scorso agosto in prestito dall'Olympique Marsiglia , potrebbe decidere di chiudere la carriera in Olanda.era in ......MOSSE La dirigenza è attualmente al lavoro per trovare l'accordo su alcuni elementi in scadenza -, Sturaro, Badelj - a vario titolo ritenuti comunque profili insostituibili nelche ...Riguardo aoccorre distinguere: da una parte c'è l'obbligo delnei confronti del Marsiglia di riscattarlo, mentre dall'altra c'è il rapporto tra il club rossoblù e il giocatore. Quest'...

Dopo dieci anni trascorsi a correre per i prati verdi di Italia e Francia Kevin Strootman starebbe per tornare a casa. Ne sono convinti in Olanda dove da un paio di giorni diverse testate danno pratic ...Irrompe un colpaccio a centrocampo nel mercato del Genoa: Gilardino pronto a chiudere pescando da Barcellona e Manchester City ...