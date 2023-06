Genoa | il primo rinforzo per la Serie A è il riscatto del portiere Martinez | il comunicato del club

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ilè tornato inA ed adesso vorrà rimanerci. Per questo la società sta iniziando a capire come e con quali rinforzi alzare il livello della rosa di Alberto Gilardino. Ilè una conoscenza, anzi una certezza, del Grifone che anche nella prossima stagione punterà su ortivi relativi alJoseph, tra i protagonisti della promozione inA. Il, infatti, ha riscattato ufficialmente l’estremo difensore il cui cartellino era di proprietà del Lipsia. Ildel: “Ilha reso noto “di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti sportivi relativi alJoseph, ...

Ilcolpo di mercato delè Josep Martinez. L'estremo difensore spagnolo diventato protagonista nella cavalcata verso la serie A con i suoi interventi, a partire da quello di Bari su Salcedo in ...

Il Genoa riparte da Josep Martinez: l'annuncio è arrivato da parte del club. Una pedina fondamentale nello scacchiere di Alberto Gilardino in vista della nuova stagione. Eco la nota ufficiale: "Il ...