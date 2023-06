Genoa | il Palermo pensa a Favilli Ma la Ternana

(Di venerdì 9 giugno 2023) Terminato il prestito alla, dove ha messo a segno 9 reti in 26 gare di Serie B, Andreaè pronto a tornare al. La su...

'La punta è in prestito dal, che potrebbevalutare di girarlo a una squadra di B, come il', scrive Filippone.Andrea Favilli è nel mirino del. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiega che il club rosanero avrebbe già chiesto informazioni per l'attaccante di proprietà del: ...... il rapporto professionale tra ile Massimo Coda potrebbe interrompersi già nelle prossime ... che l'ambizioso, il quale sogna un tandem d'attacco fantastico affiancando Coda a Matteo ...

Il Palermo alla ricerca di un centravanti: occhi puntati su Favilli - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Terminato il prestito alla Ternana, dove ha messo a segno 9 reti in 26 gare di Serie B, Andrea Favilli è pronto a tornare al Genoa. La sua permanenza in rossoblù appare tuttavia solo temporanea poiché ...“Ternana, il Palermo strizza l’occhio a Favilli ma si aspetta il Genoa”, titola il Corriere dell'Umbria. Il mercato.