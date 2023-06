Gelsomina – Milano

(Di venerdì 9 giugno 2023)Via Carlo Tenca, 5 – 20124Tel. 02/66713696 Sito Internet: www.pasticceria.it Tipologia: pasticceria Prezzi: caffè 1,10€, cappuccino 1,50€, lieviti 1,50/2,50€ Chiusura: mai OFFERTA Ubicata poco distante da Piazza della Repubblica e dalla Stazione Centrale,è una pasticceria d’impronta moderna che ben si adatta sia a una sosta dolce che salata. Noi l’abbiamo sempre provata per la colazione, vista l’ampia offerta di lievitati che ben fanno iniziare la giornata. E infatti, sia la girella (alta) con farina integrale, miele e noci che il maritozzo con panna si sono rivelati all’altezza delle aspettative, entrambi con un impasto soffice e fragrante. Deludente il fronte bevande con un caffè palesemente sottoestratto, con la crema sottile bucata al centro e privo di corpo; sbilanciato ...

