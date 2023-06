GdS – Milan | Pulisic è pronto anche allo sconto per vestire rossonero

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 giugno 2023) 2023-06-09 08:29:46 L’autorevole GdS: L’esterno del Chelsea e della nazionale americana ricambia la stima: può ridursi l’ingaggio Il cittadino statunitense Christianpotrebbe trovare l’America ao: ha 24 anni e in carriera vanta 127 presenze e 19 gol in Germania, al Dortmund, e altre 145 partite e 26 reti in Inghilterra, al Chelsea. A Londra però, nell’ultima stagione, ha giocato da titolare solo dieci volte: otto in Premier, una in Champions, una nelle coppe nazionali. Non è l’unica stella rimasta in ombra nella turbolenta stagione inglese. Ilpotrebbe restituirgli un ruolo di primo piano e valorizzare ulteriormente il suo talento: ha le qualità per farlo, ha corsa e dribbling che perfettamente si adatterebbero al ruolo di esterno destro. Ilvuole tornare a volare ...