L'ex primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato le sue dimissioni da deputato, in seguito all'indagine parlamentare sullo". Johnson, 58 anni, ha detto che si sarebbe dimesso con effetto immediato. Questo significherà un'elezione suppletiva per il suo seggio. "Non ho mentito, e credo che in cuor loro ...... in seguito all'indagine parlamentare sulloche la stampa ha ribattezzato. Lo riferisce la Bbc. Questo comporterà un'elezione suppletiva per il suo seg gio. Il rapporto dell'alta ......da parte dei legislatori sulle dichiarazioni fuorvianti che ha fatto al Parlamento sul "". ... le feste alcoliche e i "venerdì dell'ora del vino", inclusa una a Johnson, e loha ...

Gb, scandalo Partygate: Johnson si dimette da deputato TGLA7

"Non ho mentito, e credo che in cuor loro alla commissione lo sappiano". Ha affermato in una nota l'ex premier ...Partygate in Giappone, si dimette il figlio del premier Kishida ... ufficio stampa – è stato costretto ad annunciare le proprie dimissioni in seguito a uno scandalo che alla fine si è dimostrato ...