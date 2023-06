Gb | Boris Johnson si dimette da deputato

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) – L’ex premier britannicosi è dimesso dal parlamento dopo aver ricevuto il rapporto di una commissione parlamentare sul “partygate”, accusando i relatori di averlo voluto “far fuori”. L’indagine della commissione doveva stabilire seavesse ingannato il parlamento sulla vicenda dei party a Downing street durante il lockdown per l’epidemia di covid. A marzo, quando aveva testimoniato davanti alla commissione,aveva ammesso di aver fuorviato il parlamento, ma aveva negato di averlo fatto deliberatamente. “Non ho mentito”, ha detto ogginel comunicato in cui annuncia le dimissioni – “Sanno perfettamente che, quando parlai ai Comuni, dicevo quello che sinceramente ritenevo fosse vero”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

