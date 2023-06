Gazzetta – Juve | tutti i calciatori in vendita | i prezzi e gli sconti richiesti

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 giugno 2023) 2023-06-09 10:02:21 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato delladello Sport: Da Pellegrini a Kulusevski, il club bianconero ha diversi giocatori sul mercato: la monetizzazione dei prestiti sarà una chiave per dare ossigeno alle casse Per l’esclusione dalla Champions del prossimo anno lantus dovrà fronteggiare perdite per oltre cento milioni. Inevitabile tagliare i rami secchi e adottare una politica di risparmio, laddove possibile. L’arrivo di un nuovo direttore sportivo – il trasferimento da Napoli di Cristiano Giuntoli si potrebbe materializzare nei prossimi giorni -, oltre alla recente investitura di Manna, crea notevoli aspettative sul mercato in uscita: ladi quei giocatori che non rientrano più nei piani del club, da aggiungere alla cessione di ...