“Gay e gaie…” Claudio Lippi choc | scoppia il caso alla Rai | “Con noi ha chiuso”

(Di venerdì 9 giugno 2023), il duro attacco dopo il terremoto in Rai. Un palinsesto stravolto dopo diversi addiirete che continua a creare clamore e attirare l’attenzione di molti altri vip. Sicuramente la notizia del ‘trasloco’ di Fabio Fazio dRai a Discovery rappresenta il ‘’ del momento: “Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni. Vorrei esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, conserverò solo un ricordo meraviglioso”, aveva affermato Fabio Fazio. E adesso sulla questione ha deciso di intervenire anche ...

Ma a far maggiormente discutere è un'altra affermazione: "Coletta, il direttore che per fortuna non c'è più, ha fatto lavoraresolo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano ...... serve il linguaggio popolare di Giorgia", aggiungendo che in televisione è necessario uno stop con la "Kultura copn la K" e ci devono essere "meno". 9 giugno 2023Casalino, per esempio, si crede un grande ufficio stampa Stefano Coletta, il direttore che per fortuna non c'è più, ha fatto lavoraresolo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non ...