Gattuso tra i nomi proposti al Marsiglia per il post Tudor | ma i dirigenti lo hanno scartato L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 giugno 2023)affronta il tema della successione sulla panchina dell’Olympiquedopo la decisione di Igordi abbandonare l’incarico. Ilsi trova di nuovo a dover ripartire da zero, come un anno fa e il mercato si prospetta particolarmente vivace. Il quotidiano francese fa idi alcuni allenatori che sono statial club ma che la dirigenza non ha preferito sondare oltre. Tra questi, Iraola, Ferreira e anche. E poi di quelli che invece piacerebbero ma non possono arrivare in panchina perché legati da contratto ad altre squadre, fino airimasti in gara. “C’è chi è stato proo senza che ivi abbiano dato seguito, come lo spagnolo Andoni Iraola, ...