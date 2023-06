Galtier è l’alternativa di De Laurentiis a Italiano CorSport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il piano B di Denel caso in cui Vincenzodecida di restare alla Fiorentina, è Christophe. Lo scrive il Corriere dello Sport.resta il favorito per il presidente del Napoli, ma sono stati avviati contatti anche con il tecnico del Psg.fu sondato anche due anni fa, prima dell’arrivo di Spalletti. Il tecnico francese, inoltre, ha dalla sua il fatto di conoscere già l’e di aver allenato già Osimhen ai tempi del Lilla. Il quotidiano sportivo scrive: “Christopheebbe modo, due anni fa, di parlare a lungo con De, fu un incontro propizio che non ebbe sviluppi perché la luce emanata da Spalletti fu illuminante. E però, adesso, certi ricordi di quelle umanissime divagazioni tornano: ...

...la panchina di, ottenendo però'ennesimo rifiuto. Il tecnico francese, ormai fermo da due anni, non è interessato ad allenare il Psg: il suo sogno resta guidare i Bleus o, in, la ...'occasione perduta è sicuramente quella di Julian Nagelsmann . ... Il tecnico ex Bayern Monaco poteva essere una validaa ...dal PSG che sta per annunciare il tedesco come dopo. ......e Benitez alternative La primadi Aurelio De Laurentiis, secondo Calciomercato.it in caso di fumata nera con Italiano , è rappresentata da Christophe'allenatore ...