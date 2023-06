Galtier alla guida del Napoli? L’ex procuratore | “Ha le spalle larghe per una piazza simile | ma…”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Oscar Damiani, exdi Cristophe, parla del futuro dell’allenatore e dei possibili nomi per la panchina del. L’ultima di Lucianottidelsi è ‘consumata’ domenica 4 giugno quando gli azzurri hanno terminato questa stagione trionfante con una bella vittoria sulla Sampdoria, dando aditotanto attesa festa Scudetto. Gioia ed emozioni nel post partita della 38esima giornata sia all’interno dello stadio Maradona, ma anche per tutta la città partenopea. Ora la gente si chiede solamente chi sarà il prossimo allenatore a continuare lo splendido lavoro ditti all’ombra del Vesuvio. Tante le voci che si susseguono e che vedrebbero anche la nomina di Christophe ...

Allenatore Napoli: Italiano restaFiorentina. La ricerca dell'allenatore che prenderà il posto ...nomi per il ruolo di successore del toscano a cominciare dal francese Christopheche ...L'ex allenatore del Real, spesso accostatoJuventus, ha vinto tutto ed avrebbe rifiutato proprio la panchina dial PSG motivo per cui non è da escludere che possa anche accarezzare l'......Madrid con cui ha vinto tre Champions League avrebbe rifiutato di prendere il posto di... autore di un grande rimonta sulla panchina degli inglesi dell'Aston Villa, portato...

Chi è Galtier, allenatore obiettivo del Napoli: dal miracolo Lille al PSG Vesuvio Live

Tra i tanti nomi circolati nelle ultime settimane, sbuca quello di Galtier: ne parla l'ex agente dell'allenatore ...Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Nuovo allenatore Per quanto al Psg le cose non siano andate ...