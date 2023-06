Galliani | Vado a Istanbul a tifare Inter | sarebbe un bene per l' Italia - Top News

(Di venerdì 9 giugno 2023) Adrianoin trasferta per...l '. Chi l'avrebbe mai detto. La Gazzetta dello Sport hacettato l'ad del Monza, che per anni ha retto le sorti del Milan , in partenza per. Ci sarà anche lui allo stadio Ataturk ad assistere alla finale di Champions ...

Adrianoin trasferta per...l 'Inter. Chi l'avrebbe mai detto. La Gazzetta dello Sport ha intercettato l'ad del Monza, che per anni ha retto le sorti del Milan , in partenza per Istanbul. Ci sarà ...Lui mi diceva che non poteva assicurarmi niente, e allora io me ne". In rossonero se la prese anche con("Qualcuno che faceva il furbo, che prometteva e non manteneva, qualcuno che ...Altrimentiin vacanza e si vedrà. Però con questi ragazzi, io devo lottare per loro e lottare ... Della finale ha parlato anche Marotta a margine della presentazione del libro di Adriano. ...

Galliani: Vado a Istanbul a tifare Inter, sarebbe un bene per l'Italia ... Sportevai.it

Blog Calciomercato.com: Sgombriamo subito il campo da tutti gli equivoci possibili: ogni milanista sta soffrendo ed io, come ogni milanista, sto soffrendo. Se l'addio al calcio ...Si decide il futuro di Armando Izzo, il Monza di Galliani vuole il calciatore, che farà rientro a Torino per poi essere ceduto ...