Galeotto il Vip Champion | Signorini e la foto con due ex gieffini | pronti per il GF Vip Party?

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 giugno 2023) Vip, nelle ultime ore il noto conduttore del Grande Fratello Vip Alfonsoha condiviso sul suo account Instagram un inedito scatto in compagnia di due exa Formentera si è mostrato accanto a Pierpaolo Pretelli ed Alberto De Pipis. Cosa bolle in pentola? I due exe Alfonsosi trovano a Formentera per prendere parte all’evento Vipche si sta ufficialmente svolgendosi e dove sono presenti numerosi volti del web e della televisione. Leggi anche –> Isola dei Famosi, una missione per Alessandra dei Jalisse: le confessioni dei naufraghi Ecco cosa è emerso dai social… Stando a quanto riporta Blogtivvu.com, Pierpaolo Pretelli e Alberto De Pisis potrebbero condurre insieme la nuova edizione del format GFVip ...