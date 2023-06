G7 | Meloni | ' in Puglia faremo fare mozzarelle a leader | orecchiette? Troppo difficili'

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Ospiteremo il prossimo anno il G7 qui ini nodini di mozzarella con le mani aimondiali. Leno,, io non sono mai riuscita...". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervistata da Bruno Vespa nell'ambito del 'Forum in Masseria' a Manduria.

Così la presidente del Consiglio Giorgiaintervistata da Bruno Vespa al Forum 'L'Italia che verrà' in. Il dato più importante - sostiene la- è il Pil italiano che cresce oltre ...Giorgiaattacca l'opposizione. Lo fa dalla Masseria di Bruno Vespa , in: "Vogliono impedire di parlare a un ministro", dice riferendosi alla contestazione contro la ministra Eugenia Roccella al ...Ciafani: 'Governodeve cambiare rotta' "Chiediamo al Governoha commentato Stefano ... 420 MW di cui 405 MW di fotovoltaico, seguita dallacon 338 MW, di cui 237,7 di eolico e ...

Meloni, al G7 in Puglia i leader faranno le mozzarelle a mano - Puglia Agenzia ANSA

«Ospiteremo prossimo anno il G7 qui in Puglia, faremo fare i nodini di mozzarella con le mani ai leader mondiali. Le orecchiette no, che non sono mai riuscita...»." Sono assolutamente ottimista. Riusciremo ad avere la terza rata del Pnrr: stiamo facendo un lavoro molto lungo e preciso con la Commissione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...