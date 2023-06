Fuori di testa

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 giugno 2023) Capita che l’appassionato di musica non ami confrontarsi con le nuove leve, ma più per pigrizia che per passatismo. Di tanto in tanto, però, la piattaforma di turno “sembra avere capito chi sei”, e d’improvviso ci si trova a fischiettare lo stesso motivetto che fa svenire le tipe in prima fila. Eccezione alla regola? Nient’affatto, se le radici (leggasi: le influenze) sono forti, lo saranno anche i frutti. Ma andiamo per gradi. Sam Fender è l’anello di congiunzione tra il millennial ed il boomer. Giovane emaciato, zigomi sporgenti, faccia pulita, taglio da scugnizzo di Secondigliano. Le sue canzoni parlano di amori turbolenti e di vite in fuga. La sua voce, urgente e corposa come quella del primo Bono Vox, si staglia su un tappeto di chitarre e tastiere punteggiato da pennellate di sax, mentre la sezione ritmica macina che è un piacere. A tutt’oggi ha pubblicato due album di rara ...