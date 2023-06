(Di venerdì 9 giugno 2023)solenni per tre soldatidurante la primamondiale. Le esequie si sono tenute in un cimitero britannico nel nord della Francia, dopo il ritrovamento negli ultimi anni ...

solenni per tre soldati canadesi caduti durante la prima guerra mondiale. Le esequie si sono tenute in un cimitero britannico nel nord della Francia, dopo il ritrovamento negli ultimi anni ...In tutto ciò la procura ha dato il nulla osta per i, all'interno del territorio nazionale, della 34enne. La famiglia, assistita dall'avvocato Marco Rossini, sta ancora decidendo il luogo e ...... idi Lucian Gheorghe Sotir, l'operaio di 43 anni vittima di un incidente sul lavoro la scorsa settimana. Nella mattinata di lunedì 5 giugno è, infatti, arrivato il nulla osta alla...

Funerali e sepoltura per tre canadesi caduti nella Grande Guerra Tiscali Notizie

In tutto ciò la procura ha dato il nulla osta per i funerali, all'interno del territorio nazionale, della 34enne. La famiglia, assistita dall'avvocato Marco Rossini, sta ancora decidendo il luogo e la ...Milano, 9 giu. (askanews) - Funerali solenni per tre soldati canadesi caduti durante la prima guerra mondiale. Le esequie si sono tenute in ...