Francia | ancora in condizioni critiche due dei bambini accoltellati ad Annecy

(Di venerdì 9 giugno 2023) Parigi, 9 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Due deiferiti nell’accoltellamento di ieri ad, nelle Alpi francesi, restano in pericolo di vita. Lo ha reso noto il governo di Parigi. Il cittadino di origine siriana, che nell’attacco ha provocato sei feriti, di cui quattro minori di età compresa tra i 22 mesi e i 3 anni, è indagato per tentato omicidio, avendo le autorità escluso il movente terroristico. Non ci sono precedenti penali a suo carico e per oggi è stato programmato un esame psichiatrico per determinare le sue, riferisce la rete BfmTv. Tre deirestano ricoverati a Grenoble, dove Macron è arrivato in prima mattinata, mentre il quarto è ricoverato a Ginevra, in Svizzera. L'articolo CalcioWeb.

... èin stato di fermo, anche se gli inquirenti non sonoriusciti a interrogarlo a ... Dopo non essere riuscito a ottenere la nazionalità svedese, l'uomo si era recato in, dove ha ...Batterie al litio: il riciclaggio che non decolla Laavrà la sua miniera di litio nel 2027. ... Per l'associazione la battaglia non èfinita: intende rivolgersi ai tribunali per fermare ...... per il giornalista italiano, la donna più desiderata di Parigi tra il 1920 e il 1927 (gli anni in cui vinse sei volte il Torneo di Wimbledon e altrettante gli Internazionali di), più...

Francia, due bambini accoltellati ancora in pericolo di vita - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Parigi, 9 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Due dei bambini feriti nell’accoltellamento di ieri ad Annecy, nelle Alpi francesi, restano in pericolo di vita. Lo ha reso noto il governo di Parigi. Il ...Il portavoce del governo francese Olivier Véran ha affermato che due dei bambini feriti nell'attacco al coltello avvenuto ieri ad Annecy sono ancora in condizioni gravi "a rischio vita". "Secondo le u ...