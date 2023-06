Francesca Michielin | disponibile da oggi il nuovo singolo “Fulmini Addosso”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Pronta a riportare tutta la sua energia e poliedricità sul palco della nuova edizione di X Factor,dà il benvenuto all’estate con, ilin uscita, venerdì 9 giugno, su tutte le piattaforme digitali e in radio. Sonorità elettroniche si fondono a un beat dalle sfumature dance-pop che, in crescendo, esplodono nel trascinante ritornello, testimone di un amore che dalle difficoltà trae tutta la sua bellezza, invitandoci ad essere liberi e spensierati, proprio come l’estate. “nasce con l’idea di creare un contrasto importante tra la parte strumentale, che vanta la produzione di Merk & Kremont, e il suo testo estremamente poetico, quasi ermetico. Attraverso questo ...

Bergamo hosts 'Lazzaretto Estate 2023', fifteen evenings from 27 June to 30 July starring great artists such as Madame (7 July), Snarky Puppy (10 July), Pat Metheny (19 July),(28 ......artista Rkomi al tavolo dei giurati pronto per la sua avventura da giudice a X Factor Mirko alias Rkomi posa con i suoi colleghi giudici e con la conduttrice di X Factor 2022......75 - YUNGLBUD abbandona un po' urli e trasgressioni e si concentra su una pasta sonora che, tra melodie distorte e bassi pesanti, ha un ritornello che si attacca alla mente!- ...

Singoli e album in uscita il 9 giugno: da Francesca Michielin a Rovazzi e Orietta Berti QUOTIDIANO NAZIONALE

Bergamo hosts "Lazzaretto Estate 2023", fifteen evenings from 27 June to 30 July starring great artists such as Madame (7 July), Snarky Puppy (10 July), Pat Metheny (19 July), Francesca Michielin (28 ...Comincia con i "Fulmini addosso" l’estate di Francesca Michielin, il singolo è disponibile da venerdì 9 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy. La ...