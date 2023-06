FOTO – Inter | cuore d’oro | incontro speciale per i bambini

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023) C’è spazio anche per la solidarietà in questa vigilia della finale di Champions League trae Manchester City. Dopo l’allenamento di oggi, infatti, i giocatori nerazzurri hanno incontrato alcunivittime del terremoto in Turchia a inizio febbraio. SOLIDARIETÀ – Unquello mostrato dall’e dai suoi giocatori che hanno incontrato alcunivittime del terremoto in Turchia di inizio febbraio. Un bel gesto, con tanto didopo l’allenamento direttamente allo stadio Ataturk di Istanbul, dove domani è in programma la finale di UEFA Champions League contro il Manchester City. I giocatori Nerazzurri hanno incontrato alcunivittime del terremoto che ha colpito la Turchia nei mesi scorsi pic.twitter.com/gVJyqBFg2A — ...